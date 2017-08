China: Peking will Blockchain-Technologie bei der Steuereintreibung einführen

Im 13. Fünfjahresplan, der 2015 von der chinesischen Regierung bekannt gegeben wurde, wurde erstmals die Technologie Blockchain thematisiert. Seitdem hat Peking viele Schritte unternommen und Maßnahmen aufgelegt, um die Technik still und leise in den Alltag seiner Bürger zu implementieren.

Vor kurzem hat nun Peking in einer offiziellen Mitteilung erklärt, dass man die Blockchain-Technologie bei der „Sozialbesteuerung (social taxation)“ und bei elektronischen Rechnungen verwenden will. Bislang findet man dazu in den Medien wenig bis nichts – analog zum bereits gestarteten Test für eine eigene (!) chinesische Kryptowährung. Beide artverwandten Themen lassen erahnen wohin die Reise gehen wird. Peking erhofft sich damit ein effizienteres Steuersystem.

Wie ich in meinen Artikel Weltreservewährung US-Dollar: Der Nachfolger wird digital sein und unter der Herrschaft einer supranationalen Behörde stehen ausgeführt habe, wird die Blockchain-Technologie zu immer neuen Innovationen (bis hin zur Möglichkeit einer globalen digitalisierten Währung) führen, die aber keineswegs Anonymität gewährleisten wird. Chinas Vorgehen verdeutlicht für mich, dass die Zeit der „Papierwährungen“ abläuft. Bislang ist noch unklar, wann Peking per Blockchain Steuern eintreiben will, aber sicherlich wird dieser „Testballon“ aufmerksam von anderen Staaten registriert werden. Ebenso wie die anderen chinesischen Anstrengungen in diesem Bereich, die – aufgemerkt – Teil der Smart Cities Initiative in China sind:

Darüber hinaus sollten wir auch die Umsetzung auf der städtischen Ebene in China sehen, da mehrere lokale und Provinzregierungen vor kurzem Pro-Blockchain-Regelungen verkündet haben. In der Tat hat eine Smart Cities Initiative bereits einen chinesischen Autohersteller dazu gebracht, dass dieser die Technologie in sein Geschäftsmodell integriert. Darüber hinaus sind Blockchain-basierte Industrieparks in Chengdu, Hangzhou und anderen großen Städten entstanden, und Behörden auf verschiedenen Ebenen der Regierung haben Blockchain R & D-Teams eingeführt.

(Furthermore, we should also see implementation at the city level in China, as several local and provincial governments have recently promulgated pro-blockchain policies. In fact, a smart cities initiative has already enticed a Chinese automaker to integrate the tech into its business model. Additionally, blockchain-based industrial parks have gone up in Chengdu, Hangzhou, and other major cities, and agencies at different levels of government have created blockchain R&D teams.)