Kurz eingeworfen: WikiLeaks Vault 7 und Autohacking

In unserer durchdigitalisierten Welt sind selbstredend schon vor langer Zeit die Nullen und Einsen in der Automobilbranche angekommen. Motorsteuerung, Bremsen, ABS, Lenkunterstützung usw. usf. Immer mehr wird elektronisch und nicht mehr mechanisch angesprochen.

In den letzten Jahren häuften sich Unfälle bei denen – wie im Falle des Investigativjournlisten Michael Hastings – das Auto nicht so reagiert haben soll wie ein Auto es in der Regel tut. Auch die Tode des persönlichen Chauffeurs Wladamir Putins und von Aubrey McClendon, einem der größten Spieler im Energiesektor der USA, sind hierin einzuordnen.

Die meisten dieser Unfälle wurden nie dermaßen untersucht, dass man auch die Möglichkeit eines Mordes berücksichtigte, in dem man das Fahrzeug von außen hackte. Bis dato war es nicht vorstellbar, dass so etwas durchführbar ist bzw. durchgeführt werden könnte. Aber mit den jüngsten Veröffentlichungen von WikiLeaks Vault 7 wird deutlich, dass diese „Mordart“ durchaus von der CIA als Strategie durchgesprochen wurde:

In den Wikileaks-Veröffentlichungen gibt es Gespräche darüber, dass die CIA im Grunde plant, Autos und Lastwagen als eine Möglichkeit zu hacken, um unaufklärbare Attentate damit durchzuführen… Dies alles scheint verifiziert zu sein… Wenn Sie einen Blick auf die vergangenen Jahre werfen, finden Sie diese plötzlichen, geheimnisvollen Autounfälle…

